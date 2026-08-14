Groane

CESATE – Ha superato quota 1.600 firme in appena cinque giorni la petizione contro la realizzazione del nuovo data center a Cesate. La raccolta firme, lanciata online il 9 agosto, sta rapidamente raccogliendo adesioni e rilanci sui social. QUI LA PETIZIONE

“Impedire la costruzione di un data center a Cesate” è il titolo dell’appello, che parte dal legame con il territorio e dalla vicinanza con il Parco delle Groane. “Sono cresciuto a Cesate, un paese che incarna perfettamente l’essenza della nostra bella regione, la Lombardia. Un luogo dove la bellezza dei campi agricoli e la tranquillità delle abitazioni convivono in armonia con la biodiversità e il delicato equilibrio ecologico del Parco Regionale delle Groane”, si legge nel testo.

Nel mirino dei promotori ci sono soprattutto le possibili conseguenze dell’insediamento. “Ora, questo equilibrio è minacciato dalla proposta di costruzione di un data center della potenza di 100 MW qui, proprio accanto a terreni agricoli fondamentali e vicinissimo alle abitazioni”.

La petizione elenca quindi una serie di timori legati al funzionamento della struttura: “Rumore 24h su 24h, emissioni atmosferiche dai gruppi ausiliari, creazione di isole di calore, possibile consumo ingente di acque per il raffreddamento, rischi di incendio dovuto al deposito di combustibili”. Si tratta delle preoccupazioni indicate dai promotori della raccolta firme e non di effetti già accertati per l’impianto di Cesate.

L’appello guarda anche oltre i confini comunali, citando i diversi progetti di data center nell’area metropolitana milanese e chiedendo di considerare il possibile effetto cumulativo di queste infrastrutture. “Rischiamo di sacrificare la qualità della vita dei residenti e la salute dell’ambiente per gli interessi economici di pochi”, sostengono i promotori.

Da qui la richiesta di fermare il progetto o di individuare soluzioni differenti. “Dobbiamo tutelare le nostre risorse naturali e la salute dei cittadini, con soluzioni che siano sostenibili e rispettose dell’ambiente e della comunità”, si legge ancora nella petizione.

Il progetto del data center

Il progetto al centro del confronto prevede un data center con una potenza elettrica richiesta di 100 MW. Secondo i dati contenuti nella documentazione e richiamati anche nel dibattito politico locale, l’edificio avrebbe una lunghezza di circa 300 metri e un’altezza di 22,5 metri, con 63 chiller per il raffreddamento e 48 gruppi elettrogeni di emergenza a gasolio.

L’area individuata ha destinazione industriale. L’iter del progetto è diventato nelle ultime settimane uno dei principali temi del dibattito politico e cittadino a Cesate: il 29 luglio circa 150 persone hanno partecipato alla commissione Urbanistica dedicata all’intervento. Il sindaco Roberto Vumbaca ha ricordato che il progetto dovrà affrontare le procedure e le valutazioni ambientali previste prima della realizzazione. Dall’opposizione e da una parte dei cittadini sono invece arrivate richieste di maggiori approfondimenti, soprattutto su consumi energetici, raffreddamento, rumore e impatto sul territorio.

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