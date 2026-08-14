Saronnese

UBOLDO – Da un’idea nata tra i banchi della scuola secondaria di primo grado di Uboldo sta prendendo forma un progetto che punta a coinvolgere sempre più giovani appassionati di tecnologia e intelligenza artificiale. Si chiama Zorix ed è una piattaforma digitale sviluppata da Peng, studente uboldese, con l’obiettivo di creare uno spazio in cui ragazzi del territorio possano sperimentare strumenti innovativi, testare modelli di intelligenza artificiale e contribuire in prima persona alla loro evoluzione. Non si tratta di un’iniziativa scolastica, ma di un progetto indipendente che ha già riunito un primo gruppo di una decina di studenti impegnati nella sperimentazione della piattaforma.

Il progetto nasce dalla passione del suo ideatore per la programmazione. Dopo aver realizzato autonomamente videogiochi e altre applicazioni digitali, Peng ha deciso di sviluppare un ecosistema più ampio dedicato all’intelligenza artificiale, in cui raccogliere modelli, documentazione tecnica e strumenti accessibili agli utenti. Il nome Zorix richiama il concetto di “zero to one”, ovvero trasformare un’idea in qualcosa di concreto, mentre la lettera X rappresenta le possibilità ancora inesplorate e gli sviluppi futuri.

La piattaforma, completamente gratuita, mette a disposizione un catalogo di modelli dedicati ad ambiti come linguaggio, programmazione, agenti di intelligenza artificiale e visione artificiale, accompagnati da schede tecniche che ne illustrano caratteristiche, applicazioni e stato di sviluppo. Accanto alla consultazione dei contenuti, gli utenti possono inviare suggerimenti, segnalare eventuali problemi e proporre nuove funzionalità, contribuendo direttamente alla crescita del progetto. La documentazione comprende anche benchmark e valutazioni tecniche dei modelli sviluppati all’interno della piattaforma.

A oggi il gruppo di lavoro è composto da circa dieci studenti, molti dei quali frequentano l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Uboldo. Il loro ruolo è quello di provare gli strumenti disponibili, raccogliere feedback e avanzare proposte di miglioramento. Pur coinvolgendo studenti dell’istituto, Zorix resta un progetto indipendente e punta ad allargare progressivamente la partecipazione ad altri ragazzi interessati all’informatica e alle nuove tecnologie, trasformando un’iniziativa nata dall’idea di uno studente in una comunità aperta alla collaborazione.

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