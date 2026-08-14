Groane

SOLARO – Niente picnic e barbecue nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea per la giornata di Ferragosto. A ricordarlo è direttamente l’ente Parco, che richiama frequentatori e visitatori al rispetto delle disposizioni in vigore, anche alla luce dell’elevato rischio di incendi boschivi.

Dal 10 agosto la Regione Lombardia ha infatti dichiarato lo stato di alto rischio di incendio boschivo sull’intero territorio regionale. Tra le misure previste c’è il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto, particolarmente importante in questo periodo caratterizzato da caldo e vegetazione secca.

Nel Parco delle Groane le limitazioni sono ancora più ampie: non sono consentiti barbecue e picnic e, come precisa l’ente, attualmente non sono presenti aree pubbliche attrezzate e accessibili per questo genere di attività. Una precisazione riguarda anche alcune indicazioni che si possono ancora trovare sulle mappe: le vecchie aree picnic eventualmente segnalate non sono attualmente accessibili e non devono dunque essere considerate utilizzabili durante il Ferragosto.

Dal Parco arriva infine l’invito alla collaborazione di tutti i frequentatori dell’area protetta, evitando comportamenti che possano aumentare il rischio di incendi e contribuendo così alla tutela dei boschi e del patrimonio naturale delle Groane.

14082026