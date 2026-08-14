Città

SARONNO – Nessun cambiamento nella raccolta dei rifiuti per la giornata di Ferragosto. Domani, sabato 15 agosto, il servizio ambientale proseguirà regolarmente secondo il calendario previsto.

A comunicarlo è il Comune di Saronno, che ha diffuso le indicazioni utili per i cittadini in vista della festività. Non sono quindi previsti spostamenti o recuperi delle raccolte programmate per sabato: i rifiuti potranno essere esposti seguendo le consuete modalità e le frazioni previste dal calendario.

L’unica modifica riguarda il centro di raccolta di via Milano, che nella giornata di Ferragosto resterà chiuso. Chi avesse necessità di conferire materiali direttamente alla struttura dovrà quindi attendere la riapertura del servizio.

Un’informazione utile soprattutto per chi trascorrerà il lungo fine settimana di Ferragosto in città e vuole organizzarsi con lo smaltimento dei rifiuti senza incorrere in errori.

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