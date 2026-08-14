SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, giovedì 13 agosto, ci sono la segnalazione sulle scale mobili guaste alla stazione di Saronno, il cordoglio del mondo del baseball per la morte di Alessandro e la scomparsa di Michele Tommasone, per vent’anni agente della Polizia locale saronnese.

Disagi alla stazione di Saronno per chi deve utilizzare le scale mobili, in particolare per le persone fragili e con difficoltà a muoversi. La segnalazione ha riportato l’attenzione sulle difficoltà per gli utenti che si trovano a dover affrontare il percorso a piedi a causa del guasto.

Grande dolore anche nel mondo del baseball per la morte di Alessandro, studente dello Ial di Saronno, rimasto vittima di un incidente mortale. La notizia ha suscitato numerose reazioni tra quanti lo conoscevano e frequentavano l’ambiente sportivo.

Completa la classifica la notizia della scomparsa di Michele Tommasone, che per vent’anni ha prestato servizio come agente della Polizia locale di Saronno. Il suo lungo impegno al servizio della città è stato ricordato con commozione.