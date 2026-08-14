Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Una colonna di fumo visibile anche dalla periferia di Saronno e l’odore di bruciato percepito in alcune zone della città. È stato un incendio scoppiato ieri sera nel Parco delle Groane, a Ceriano Laghetto, a richiedere un consistente intervento dei vigili del fuoco e dei volontari antincendio. Il rogo si è sviluppato in via Laghetto, nella zona del Frutteto del Parco, interessando un’area boschiva alle spalle della struttura. Le cause dell’incendio sono ancora da chiarire.

Sul posto sono confluiti numerosi mezzi: l’autopompa dei vigili del fuoco di Saronno con il relativo modulo, un’autobotte e altri mezzi provenienti dai distaccamenti di Carate Brianza e Lissone, oltre all’autopompa dei volontari di Lomazzo. Presenti anche i volontari antincendio delle Groane.

Le squadre hanno lavorato per circoscrivere le fiamme ed evitare che potessero estendersi ulteriormente nella vegetazione. Le operazioni sono proseguite a lungo anche per le caratteristiche dell’area boschiva interessata. Non risultano persone ferite. Restano invece da accertare le cause dell’incendio, sulle quali potranno fornire ulteriori indicazioni le verifiche compiute dopo lo spegnimento e la messa in sicurezza della zona.

14082026