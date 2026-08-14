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SARONNO – Venerdì 14 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e dall’assenza di precipitazioni. Le temperature resteranno elevate, con una minima di 25°C e una massima di 34°C. I venti soffieranno moderati da Est-Sudest al mattino, per poi disporsi da Sud-Sudest nel pomeriggio. È inoltre prevista un’allerta afa, legata alla persistenza del caldo, che potrà rendere più impegnative soprattutto le ore centrali della giornata, quando le temperature raggiungeranno i valori più alti.

Il quadro meteorologico resterà favorevole alle attività all’aperto, grazie alla prevalenza del sole e alla mancanza di piogge. Il caldo continuerà però a farsi sentire, con temperature elevate anche nelle ore pomeridiane. La ventilazione moderata contribuirà a rendere il clima leggermente più dinamico, senza tuttavia determinare un marcato calo delle temperature. Il cielo resterà generalmente poco nuvoloso anche in serata.

In Lombardia l’alta pressione continuerà a garantire condizioni prevalentemente soleggiate sulle pianure, nelle aree pedemontane e sulle Prealpi occidentali. Sulle Prealpi orientali e sulle Alpi Retiche prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento verso sera. Più variabile la situazione sulle Orobie, dove la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio e potrà favorire deboli piogge in serata. I venti resteranno deboli dai quadranti orientali, con una rotazione verso quelli sud-orientali.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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