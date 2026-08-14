Cronaca

ROVELLASCA – È già tornato nel suo ufficio al comando della polizia locale Diego Monopoli, 36 anni, rimasto ferito nei giorni scorsi durante un controllo stradale in via XX Settembre. Il comandante era stato trascinato da un’auto il cui conducente, dopo l’alt degli agenti, aveva improvvisamente accelerato nel tentativo di fuggire.

Soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, Monopoli è stato successivamente dimesso. Ha riportato diversi traumi al volto, alla spalla, a una mano e al costato, ma le sue condizioni generali sono buone. Ha quindi voluto fare ritorno al comando, anche per collaborare agli accertamenti sull’episodio.

La vettura in fuga aveva terminato la propria corsa poco più avanti, schiantandosi contro una cabina elettrica. Il conducente era però riuscito ad abbandonarla e ad allontanarsi a piedi. All’interno dell’auto erano state trovate diverse dosi di cocaina. Il mezzo non risulta rubato ed è intestato a un cittadino italiano: anche da questo elemento sono partiti gli accertamenti dei carabinieri per risalire all’uomo che si trovava alla guida.

Monopoli, in passato agente della polizia locale di Paderno Dugnano e dallo scorso giugno comandante a Rovellasca, ha ricostruito quanto accaduto anche alle telecamere del Tg5. «Non sono uno incline a lasciar correre», ha spiegato ricordando di essersi già trovato in altre situazioni rischiose durante il servizio. «Noi facciamo questo, noi proteggiamo gli altri».

Secondo la ricostruzione, Monopoli e un collega stavano effettuando un posto di controllo quando hanno intimato l’alt alla vettura. Il conducente avrebbe inizialmente rallentato, dando l’impressione di volersi fermare, per poi accelerare al momento della richiesta dei documenti. Il comandante ha cercato di intervenire attraverso il finestrino per spegnere il motore e togliere le chiavi, riuscendo infine ad azionare il freno a mano e facendo sbandare l’auto.

Le indagini per identificare e rintracciare il conducente proseguono.

(foto da pagina social Attilio Fontana)

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