Cronaca

TURATE – Prima il furto di generi alimentari, poi le minacce e lo spintone a una cliente che stava riprendendo la scena con il cellulare. Infine la fuga e l’intervento dei carabinieri. È quanto accaduto giovedì 13 agosto in un supermercato di via Marconi a Turate, dove sono stati arrestati due giovani di 27 e 26 anni, di origine marocchina.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’intervento è scattato intorno alle 10 al supermercato Sigma. I due sarebbero stati sorpresi mentre sottraevano alcuni generi alimentari. Una cliente, accortasi di quanto stava succedendo, ha iniziato a riprendere la scena con lo smartphone.

A quel punto la situazione è degenerata. Sempre secondo la ricostruzione dei militari, uno dei due avrebbe gravemente minacciato la donna, spingendola contro uno scaffale, mentre l’altro le avrebbe strappato il cellulare dalle mani. I due si sono quindi allontanati rapidamente dal negozio.

Le ricerche sono partite subito. I militari dell’Aliquota radiomobile della Compagnia carabinieri di Cantù, con il supporto della stazione carabinieri di Turate, hanno rintracciato i due poco dopo nei pressi di un bar della zona. Uno di loro avrebbe opposto resistenza, spintonando un militare e tentando nuovamente la fuga. È stato raggiunto e fermato in via Cadorna da una pattuglia della stazione di Turate.

Durante la perquisizione, il 26enne è stato trovato in possesso di un paio di forbici da elettricista e di un coltellino multiuso con una lama di 7 centimetri. Entrambi gli oggetti sono stati sequestrati.

I due giovani sono stati arrestati con le accuse di rapina aggravata in concorso, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Al termine degli accertamenti sono stati accompagnati al carcere di Como, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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