SARONNO – Ferragosto particolarmente solenne al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, dove oggi, venerdì 14, e domani sabato 15 agosto si terranno le celebrazioni per la festa patronale dell’Assunta. Il 15 agosto sarà anche giornata di indulgenza plenaria.

Il programma religioso prenderà il via venerdì 14 agosto: alle 17.30 è prevista la recita del rosario, seguita alle 18 dalla messa dell’Assunta. Le celebrazioni entreranno nel vivo sabato 15 agosto. Le messe saranno celebrate alle 8, 10, 11.30 e 18. Particolare rilievo avrà l’appuntamento del tardo pomeriggio: alle 17.30 è in programma il Rosario del Cuore Immacolato di Maria e alle 18 la messa solenne.

Proprio durante quest’ultima celebrazione si rinnoverà uno dei momenti più significativi della festa patronale: alla statua della Madonna sarà posto il suo Cuore d’oro, nell’ambito della tradizione legata alla devozione mariana del Santuario saronnese.

Per agevolare la partecipazione dei fedeli saranno disponibili tre aree di parcheggio, nel chiostro e nelle zone del basket e del campo da calcio, tutte accessibili dall’ingresso di viale Santuario 27.

14082026