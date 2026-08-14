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SARONNO – Anche il Saronno Softball e Baseball si unisce al cordoglio del mondo sportivo lombardo per la tragica scomparsa di Alessandro Terrazzini, il giovane atleta di 18 anni di Carbonate morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel Reggiano. Il ragazzo, che giocava negli Hornets Baseball & Softball Varese, era conosciuto nell’ambiente del batti e corri lombardo. Nei giorni scorsi sono state numerose le manifestazioni di vicinanza alla famiglia e alla sua società di appartenenza.

A ricordarlo adesso è anche il club saronnese. Il presidente Massimo Rotondo, il consiglio societario, tecnici, dirigenti, collaboratori, atlete e atleti hanno espresso pubblicamente la propria vicinanza ai familiari e ai compagni di squadra del diciottenne.

I funerali di Alessandro si sono tenuti mercoledì pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Assunta a Carbonate, gremita per l’ultimo saluto. Presenti anche i compagni di baseball: sulla bara erano stati posati il casco e la maglia della squadra.

Il comunicato integrale

«Lutto: cordoglio per la scomparsa di Alessandro Terrazzini

Il presidente Massimo Rotondo, i componenti del consiglio societario, i tecnici, i dirigenti, i collaboratori, le atlete e gli atleti del Saronno Softball e Baseball Asd si uniscono al cordoglio di tutto il movimento lombardo per l’improvvisa scomparsa di Alessandro Terrazzini, atleta diciottenne in forza agli Hornets Baseball & Softball Varese, vittima di un grave incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter.

Ai familiari ed ai compagni di squadra il nostro più sincero abbraccio».

Cosa è successo

L’incidente è avvenuto attorno alle 4.30 di lunedì 10 agosto nella zona di Masone, a Reggio Emilia. Alessandro era partito nella notte da Carbonate in sella al suo scooter 125 ed era diretto nelle Marche, dove avrebbe dovuto raggiungere alcuni amici al mare. Lungo via Francesco Bacone, su un tratto della via Emilia, per cause ancora da accertare il diciottenne ha perso il controllo dello scooter finendo contro una recinzione. L’impatto è stato fatale e i soccorritori non hanno potuto salvarlo.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale di Reggio Emilia. In base alle informazioni disponibili, nell’incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

14082026