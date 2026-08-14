Softball

SARONNO – Doppia sconfitta casalinga per la Mkf Saronno nell’ultimo impegno interno della regular season di serie A1 (ma il 25 ci sarà il recupero con la Quick Mill Bollate).

Ieri pomeriggio e sera al diamante saronnese le Blue Girls Pianoro si sono imposte in entrambe le gare, 7-0 e 3-0, senza però mettere in discussione il terzo posto finale delle neroazzurre. Gara uno si è conclusa anticipatamente al quinto inning sul 7-0 per manifesta. Più equilibrato il secondo confronto, nel quale Pianoro ha trovato subito il vantaggio grazie a un fuoricampo nel primo inning ed è poi riuscito a mantenere il controllo dell’incontro sino al definitivo 3-0.

Una serata poco brillante per la formazione allenata da Willy Pino, che ha faticato soprattutto in attacco e ha commesso alcune imprecisioni difensive. Il doppio passo falso non cambia comunque la situazione di classifica.

L’attenzione si sposta ora sull’appuntamento internazionale. Da lunedì, sui campi di Bollate e Caronno Pertusella, la Mkf sarà infatti impegnata nella Coppa delle Coppe, competizione nella quale dovrà difendere il titolo europeo conquistato nel 2025 a Parigi.

Prima di concentrarsi sulla fase decisiva del campionato italiano, dunque, per Saronno arriverà un importante banco di prova europeo, con l’obiettivo di ritrovare subito continuità e incisività.

Mkf Saronno-Blue Girls Pianoro 0-7 (5), 0-3

Classifica

Quick Mill Bollate 912 (31 vinte, 3 perse), Italposa Forlì 778, Mkf Saronno 618, Mia Office Pianoro 583, Lacomes New Bollate 528, Thunders Castellana 472, Rheavendors Caronno Pertusella 471, Itas Mutua Rovigo 294, Macerata 250, Bertazzoni Collecchio 111.

14082026