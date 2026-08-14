Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – E’ dispersa da diverse ore la calopsite Titty: in un momento di distrazione dei proprietari, il volatile si è allontanato dalla sua casa a Caronno Pertusella, nella zona di via 25 Aprile. L’appello arriva dai social, dal gruppo “Succede a Caronno Pertusella”.

Di natura diffidente, la calopsite non si fa prendere facilmente da mani sconosciute, ma il caldo intenso e la necessità di cibo e acqua potrebbero spingerla ad avvicinarsi, o ad insinuarsi nelle abitazioni. Dalle foto diffuse, Titty appare dal corpo grigio e la caratteristica testa dal piumaggio giallo, con due macchie rosse appena sotto agli occhi.

Una segnalazione localizza il volatile poco lontano dalla zona residenziale nei pressi del monumento dell’Avis. Chiunque fosse in grado di avvistare Titty può segnalarlo sul gruppo facebook “Succede a Caronno Pertusella”.

(in foto: la calopsite Titty)

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