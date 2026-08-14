UBOLDO – Dopo l’ultimo consiglio comunale, Uboldo Civica torna a intervenire sul progetto della nuova rotatoria tra via IV Novembre, via Ranzoni e via Dell’Acqua. La lista civica, che insieme a Uboldo al Centro aveva presentato un’interrogazione sul tema, sostiene che dalle risposte ricevute non sia emersa l’esistenza di uno studio del traffico capace di dimostrare che l’intervento migliorerà realmente la viabilità.

Nel documento diffuso dopo la seduta, Uboldo Civica spiega di aver chiesto chiarimenti su un’opera ritenuta strategica per il paese, contestando anche il metodo seguito dall’Amministrazione. Secondo la lista, la decisione sarebbe stata assunta dalla sola Giunta di maggioranza “senza condividere nulla con nessuno”.

Il punto ritenuto centrale riguarda proprio le valutazioni tecniche che hanno portato alla scelta progettuale. “Tra le molte domande, una era fondamentale: esiste uno studio del traffico che dimostri che questa rotatoria migliorerà davvero la viabilità? Dalla risposta ricevuta… non è emerso”, scrive Uboldo Civica.

La lista tiene però a precisare di non essere contraria alle rotatorie in quanto tali, ricordando che le prime due realizzate a Uboldo risalgono all’amministrazione guidata dal sindaco Mario Piazza tra il 2002 e il 2007.

“Le rotatorie non si fanno per ideologia o atto di fede, bensì con pragmatismo, valutando caso per caso, a maggior ragione quando c’è traffico di ciclisti e pedoni. E se vanno fatte si fanno bene, non con superficialità, fretta e opacità”, prosegue la nota.

Per Uboldo Civica l’intervento previsto interessa “l’incrocio più importante e strategico del paese”, attraversato quotidianamente da numerosi pedoni e ciclisti, motivo per cui la sicurezza dovrebbe rappresentare la priorità assoluta.

Tra gli aspetti evidenziati c’è anche la dimensione della nuova rotatoria. Secondo la lista civica, il manufatto sarà più piccolo rispetto ad altre rotatorie già presenti o progettate lungo la stessa via, pur essendo destinato a gestire un volume di traffico analogo, se non superiore.

Per questo Uboldo Civica ribadisce la propria contrarietà a opere che definisce realizzate “alla carlona”, senza le necessarie verifiche preliminari, chiedendo che un intervento di tale importanza sia supportato da adeguate analisi tecniche e da un percorso decisionale più condiviso.

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