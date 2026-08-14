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Costa Azzurra e Provenza vengono spesso associate al mare, ai borghi e ai paesaggi più fotografati del Sud della Francia. Ma come si vive davvero un itinerario che attraversa territori tanto vicini quanto differenti?

Per raccontare l’esperienza da un punto di vista diretto, abbiamo scelto la forma del Q&A, immaginando il viaggio attraverso gli occhi di Laura lungo un itinerario tra Costa Azzurra e Provenza, scelto tra i viaggi di gruppo organizzati in Francia di Boscolo. Domanda dopo domanda, il tour prende forma attraverso le tappe, le impressioni e gli aspetti pratici del percorso.

Prima di partire per un tour guidato della Francia, che viaggio ti aspettavi?

Non ero mai stata in Francia, ma per il mio primo viaggio non volevo concentrarmi soltanto sulla capitale, come spesso accade con i viaggi guidati a Parigi. Cercavo qualcosa di più ampio, che mi permettesse di conoscere anche il Sud del Paese e alternare città, borghi, costa e paesaggi dell’entroterra.

Partivo soprattutto dalle immagini viste negli anni: i campi di lavanda, i borghi in pietra, il mare cristallino e le località più glamour della Costa Azzurra. Mi aspettavo un viaggio molto bello dal punto di vista paesaggistico, legato soprattutto a quei luoghi che tutti conoscono almeno attraverso fotografie e cartoline.

Costa Azzurra e Provenza sono davvero così diverse?

Secondo me sì, e la differenza si nota anche senza conoscere la zona. In Costa Azzurra il mare resta quasi sempre al centro della scena: a Nizza ci sono la Promenade des Anglais, i palazzi, le spiagge e una vita cittadina molto vivace. È una parte del viaggio più mondana, dove località famose e quotidianità convivono.

Nell’entroterra provenzale il colpo d’occhio è diverso, a cominciare dai colori. Ad Aix-en-Provence, Arles e nei borghi del Luberon ho trovato piazze raccolte, mercati, stradine e case in pietra, con un ritmo decisamente più tranquillo. Anche Marsiglia, pur essendo una grande città affacciata sul mare, ha un carattere diverso dalla Costa Azzurra: più diretto, meno patinato e molto legato al porto.

Qual è stata la tappa del viaggio in Francia che ti ha sorpresa di più?

Aix-en-Provence. Non era il nome che avevo cerchiato per primo quando avevo letto il programma di Boscolo, ma è diventata una delle tappe che ricordo con più piacere. Mi hanno colpita il Cours Mirabeau, le fontane, i mercati e soprattutto la vivacità del centro.

Dopo la visita ho avuto un po’ di tempo per passeggiare da sola, entrare in qualche negozio e fermarmi a bere qualcosa all’aperto. Nessun momento eclatante, semplicemente una città in cui mi sono trovata subito bene e dove sarei rimasta volentieri qualche ora in più.

C’è un momento del tour della Francia che rifaresti domani?

In realtà sì, anche più di uno. Se proprio devo scegliere, però, tornerei alla mattinata trascorsa a Nizza. Abbiamo visitato il centro storico, passando tra le stradine, le facciate colorate e le bancarelle del mercato, prima di raggiungere la Promenade des Anglais e camminare lungo il mare.

La rifarei domani, ma con una condizione: avere davanti anche il resto della giornata. Quelle poche ore sono bastate per farmi venire voglia di fermarmi più a lungo, tornare con calma nei vicoli della città vecchia e concedermi una sosta sul lungomare.

Un viaggio organizzato lascia davvero spazio alla libertà?

Nel mio caso sì. Il programma di Boscolo stabiliva le visite principali e gli spostamenti, ma non occupava ogni momento della giornata. Tra un’attività e l’altra restava il tempo per passeggiare da soli, fermarsi in un locale oppure tornare in un posto notato durante la visita.

Quando avevo iniziato a confrontare online i risultati per tour guidati Francia, temevo soprattutto di dover seguire orari serrati dall’inizio alla fine. Durante il viaggio non ho avuto questa sensazione: avere una struttura già definita mi ha evitato di pensare alla parte organizzativa, senza impedirmi di vivere alcuni luoghi secondo i miei tempi.

A chi consiglieresti i viaggi organizzati in Francia tra Costa Azzurra e Provenza?

A chi vuole vedere luoghi molto diversi nello stesso viaggio, senza dover costruire da zero tutti gli spostamenti. Nel giro di pochi giorni si passa dal lungomare alle piazze provenzali, dai paesaggi della Camargue ai borghi dell’entroterra: un’alternanza che rende il percorso adatto soprattutto a chi non cerca una vacanza esclusivamente di mare.

Per me è stato anche un ottimo modo di conoscere la Francia per la prima volta. Sono partita con poche immagini molto precise e sono tornata con una visione decisamente più ampia del Paese. Il vero problema, adesso, è decidere da dove ricominciare… Anche se i viaggi in Normandia sono già finiti in cima alla lista!