Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Disputare un campionato altamente competitivo e consolidarsi come una realtà di riferimento all’interno del girone: è questo l’obiettivo chiaro della Caronnese Women per la nuova stagione in Serie C femminile. La società non intende limitarsi a una partecipazione anonima, ma punta a essere la vera sorpresa del torneo e per farlo, la strategia del club si fonda sulla conferma di alcune giocatrici strategiche che hanno garantito solidità e coesione al gruppo la scorsa stagione. Tra queste c’è la certezza Veronica Lozza, pronta a indossare nuovamente la maglia rossoblù.

Che cosa ti ha spinta a restare alla Caronnese?

“Ho scelto di rimanere alla Caronnese perché mi sono trovata molto bene fin dal primo giorno. Credo nel progetto della società e sono felice di poter continuare il mio percorso qui, con l’obiettivo di crescere ancora e dare il massimo per la squadra”.

Raccontaci un po’ di te

“Sono una ragazza determinata e con tanta voglia di migliorare. Mi piace lavorare per la squadra, mettermi sempre in gioco e affrontare ogni sfida con impegno ed entusiasmo”.

⁠Quali sono le tue ambizioni per la prossima stagione?

“L’obiettivo è di continuare a crescere, dare il massimo in ogni partita e aiutare la squadra a raggiungere i risultati prefissati. Spero che insieme riusciremo a toglierci tante soddisfazioni”.

(foto: il dg Emiliano Nitti con la giocatrice)

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