Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Terza uscita stagionale per la Varesina, che prosegue il percorso di avvicinamento ai primi appuntamenti ufficiali della nuova stagione. Sul campo di Vedano Olona i rossoblù hanno affrontato il Borgosesia, formazione di pari categoria, in un test terminato 1-1.

Una partita complessivamente equilibrata, con la Varesina che si è fatta preferire soprattutto nella prima frazione, mostrando buone indicazioni nonostante i carichi della preparazione estiva. A passare per primo in vantaggio è stato però il Borgosesia, grazie a una bella realizzazione di Pinheiro. La reazione della Varesina non si è fatta attendere e, sempre nel corso del primo tempo, è arrivato il pareggio firmato da Ferrante. Nella ripresa, inevitabilmente condizionata anche dai cambi e dalla necessità dei due tecnici di concedere minuti a tutto il gruppo, il risultato non è più cambiato. Al fischio finale Varesina e Borgosesia hanno dunque chiuso sull’1-1.

Per la formazione di Venegono Superiore un altro test utile per mettere minuti nelle gambe e proseguire il lavoro in vista dell’inizio della stagione ufficiale di serie D.

(foto Varesina)

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