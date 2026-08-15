Città

SARONNO – “Sono stato molto contento della decisione di prevedere, nella variazione approvata durante lo scorso consiglio comunale, un investimento specifico per lo sport della nostra città, anche in conseguenza di un mio interessamento personale”. Inizia così la nota del consigliere comunale Matteo Sabatti di Insieme per crescere.

“L’intervento di 260 mila euro per l’impianto sportivo di viale Prealpi permetterà di rinnovare uno dei luoghi simbolo del quartiere. L’impianto era rimasto escluso per scelta dell’amministrazione precedente dagli interventi finanziati con i fondi Pnrr. Noi abbiamo deciso di intervenire con urgenza per garantire la sicurezza e la qualità del servizio, da subito e negli anni a venire.

Questo intervento, fatto – appunto – con urgenza, ha messo però in evidenza la necessità di una sempre maggiore pianificazione degli investimenti necessari a Saronno.

Per poter garantire strutture sportive all’altezza delle richieste del territorio dobbiamo essere capaci di monitorare lo stato delle strutture, identificare le priorità, ottenere le risorse e pianificare la realizzazione degli interventi.

Questo è un lavoro che, come delegato allo sport, è mio compito agevolare, facendo il punto sulle condizioni di tutte le strutture saronnesi e rivedendo, con il supporto dell’assessore Lattuada, le priorità di intervento per la città.

Una corretta pianificazione degli investimenti permette di evitare lo spreco di risorse pubbliche, ma è possibile solo a patto di vedere il comparto sportivo come un unico insieme, da mantenere e valorizzare. Evitando così interventi a singhiozzo e senza una visione di cosa deve essere la Saronno del futuro.

Questo lavoro, portato avanti con il sostegno dell’assessore Mauro Lattuada, ci permetterà finalmente di inaugurare una Saronno capace di vedere lo sport come una chiave di sviluppo del territorio”.

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