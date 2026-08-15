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ROVELLASCA – «Nessuna tolleranza e zero impunità». Anche Nicola Molteni, esponente della Lega e sottosegretario al Ministero dell’Interno, interviene sul grave episodio che ha coinvolto il comandante della polizia locale di Rovellasca Diego Monopoli, rimasto ferito nel tentativo di fermare un automobilista che si era sottratto a un controllo.

Molteni, con un messaggio pubblicato sui propri canali social, ha innanzitutto fatto il punto sulle ricerche dell’uomo riuscito a dileguarsi dopo la fuga: «Ricercato dai carabinieri il fuggitivo».

Il sottosegretario ha quindi utilizzato parole nette nei confronti del conducente: «Nessuna tolleranza e zero impunità per il criminale che non si è fermato all’alt delle forze dell’ordine». Molteni ha infine espresso la propria solidarietà al comandante: «Vicinanza al comandante della polizia locale di Rovellasca, ora in ospedale per aver fatto il suo dovere».

La fuga e il comandante trascinato dall’auto

L’episodio si è verificato durante un posto di controllo della polizia locale. Monopoli, 36 anni, aveva intimato l’alt a una vettura sospetta insieme a un collega. Il conducente aveva inizialmente dato l’impressione di fermarsi, ma al momento della richiesta dei documenti aveva improvvisamente accelerato.

Nel tentativo di impedirgli la fuga, il comandante si era sporto attraverso il finestrino cercando di spegnere il motore e sfilare le chiavi. Era riuscito ad azionare il freno a mano, facendo sbandare la vettura, ma era stato trascinato riportando traumi al volto, alla spalla, a una mano e al costato.

L’auto aveva terminato la propria corsa poco distante, schiantandosi contro una cabina elettrica in via 20 settembre. Il conducente era però riuscito ad abbandonare il mezzo e a fuggire a piedi. All’interno della vettura erano state trovate diverse dosi di cocaina.

Il comandante era stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. Le indagini e le ricerche del fuggitivo sono affidate ai carabinieri.

15082026