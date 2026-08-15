Groane

SOLARO – Una passeggiata, un panorama delle vacanze, un volto, un dettaglio di un borgo o magari un oggetto capace di raccontare una storia. I giorni di Ferragosto possono essere l’occasione giusta per iniziare a cercare lo scatto da presentare alla quinta edizione del Gran Premio Fotografico del Maps di Solaro. Il concorso, organizzato dal Maps in collaborazione con il gruppo fotografico Cogli l’Attimo e con il patrocinio del Comune di Solaro, quest’anno propone come tema “Bellezza senza tempo”.

Un titolo volutamente ampio, che lascia spazio alla creatività dei partecipanti. Gli organizzatori invitano a raccontare attraverso un’immagine una bellezza capace di continuare a emozionare anche quando cambiano mode, epoche e gusti. Può essere quella di un volto, di un luogo, di un oggetto o di un’opera d’arte, ma anche qualcosa di meno immediato che per chi fotografa conserva un valore particolare nel tempo.

E allora perché non approfittare proprio di questi giorni di vacanza? Non è necessario avere con sé una macchina fotografica professionale: il regolamento permette infatti di partecipare anche con immagini realizzate con il cellulare. In questo caso dovranno essere scattate alla massima risoluzione e in formato 4:3 oppure 2:3.

La partecipazione è gratuita ed è riservata ai maggiorenni residenti nelle province di Como, Milano, Monza Brianza e Varese. Ogni autore può presentare al massimo tre fotografie, indicando per ciascuna un titolo. Non sono invece ammesse opere interamente realizzate al computer. La scadenza per l’invio è fissata al 30 settembre.

Le fotografie dovranno essere inviate in formato jpg all’indirizzo e-mail [email protected].

Dopo la selezione della giuria, le 40 migliori immagini saranno protagoniste dell’esposizione in programma domenica 15 novembre nella sede del Maps di via Drizza 20 a Solaro. Nello stesso pomeriggio si terranno anche le premiazioni.

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