Groane

CESANO MADERNO – Controlli rafforzati nel Parco delle Groane in vista di Ferragosto. Il Comune di Cesano Maderno richiama cittadini e frequentatori dell’area verde al rispetto del divieto assoluto di accendere fuochi e utilizzare barbecue o bracieri, ricordando che per i trasgressori sono previste sanzioni.

L’attenzione è particolarmente alta in questi giorni dopo che Regione Lombardia ha dichiarato lo stato di alto rischio di incendio boschivo. Le elevate temperature e la siccità hanno infatti reso la vegetazione particolarmente secca, aumentando sia la possibilità di innesco sia quella di una rapida propagazione delle fiamme. Per Ferragosto saranno presenti sul territorio le guardie ecologiche volontarie, le squadre antincendio e la polizia del Parco. Anche la polizia locale di Cesano Maderno intensificherà i controlli nelle aree di propria competenza.

Dal Comune arriva inoltre la raccomandazione a mantenere la massima prudenza anche al di fuori del perimetro dell’area protetta, proprio per le attuali condizioni della vegetazione. L’obiettivo è consentire di trascorrere la giornata festiva nel Parco senza rischi per le persone e per il patrimonio naturale delle Groane, prevenendo comportamenti che potrebbero provocare incendi.

15082026