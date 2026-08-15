Groane

BOLLATE – Un Ferragosto diverso dal solito, tra i giardini monumentali, le sale affrescate e le atmosfere storiche di Villa Arconati. La dimora di Bollate, in via Madonna Fametta 1, resterà aperta anche a Ferragosto, offrendo ai visitatori la possibilità di trascorrere una giornata all’insegna della bellezza, dell’arte e del relax.

La Villa sarà accessibile dalle 11 alle 19, con ultimo ingresso alle 18. I visitatori potranno scegliere tra la visita libera, che permette di esplorare autonomamente il Giardino Monumentale e le sale del Palazzo, oppure una visita guidata della durata di circa 90 minuti. Le guide volontarie accompagneranno il pubblico tra Giardino e Palazzo, raccontando quattro secoli di storia, curiosità e personaggi legati a Villa Arconati. Al termine sarà possibile proseguire liberamente la visita.

Per chi desidera tornare più volte durante l’anno è disponibile anche il FAR Pass, al costo di € 40,00, con visite guidate escluse. Il pass consente l’accesso libero a tutte le aperture domenicali fino a dicembre, senza dover acquistare ogni volta il biglietto d’ingresso.

A completare la giornata ci sarà il Lunch del Caffè Goldoni, aperto anche a Ferragosto dalle 12 alle 15. Il punto ristoro, dedicato al celebre commediografo veneziano che fu ospite della famiglia Arconati nelle estati di metà Settecento, proporrà un pranzo al costo di € 35, comprensivo di acqua, vino e caffè, oppure 30 euro per i possessori di Far Pass 2025. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero +39 393 6638140. L’accesso al Lunch è riservato ai visitatori muniti di biglietto d’ingresso.

Durante la giornata sarà inoltre possibile fare tappa al Bookshop Far, con oggetti ispirati ai tesori di Villa Arconati, tra decorazioni per la casa, candele profumate, gioielli, libri dedicati al Palazzo e al Giardino e volumi sulle Ville di Delizia e sulle incisioni settecentesche di Marc’Antonio Dal Re. I prodotti sono realizzati in collaborazione con artigiani locali e cooperative sociali.

Per l’apertura al pubblico 2026 il biglietto intero costa 11 euro, mentre l’ingresso ridotto è di 8 euro per ragazzi da 11 a 17 anni e persone diversamente abili. L’ingresso è gratuito per ragazzi fino a 10 anni e accompagnatori di persone diversamente abili. L’ingresso con visita guidata costa 16 euro, ridotto 13 euro. Si consiglia l’acquisto del biglietto online sul sito di Villa Arconati.

Villa Arconati propone così un’occasione per trascorrere Ferragosto immersi nella storia e nella natura, con la possibilità di scegliere tra visita, pranzo e momenti di relax all’interno della dimora storica.

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