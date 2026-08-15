Cronaca

GARBAGNATE MILANESE – Dovrà rimanere agli arresti domiciliari nella propria abitazione di Garbagnate Milanese uno dei tre adulti arrestati dalla polizia al termine di un movimentato inseguimento, scattato dopo un furto ai danni di un’auto parcheggiata nei pressi dell’hotel Double Tree di Solbiate Olona. Per gli altri due indagati, tra i quali una donna, il giudice ha invece disposto il divieto di dimora in tutti i comuni della provincia di Varese.

L’intervento è iniziato quando gli agenti del commissariato di Legnano hanno intercettato una Opel segnalata dal sistema di lettura automatica delle targhe. La vettura è stata individuata ferma davanti all’albergo, nelle vicinanze dell’autostrada, e i poliziotti hanno deciso di appostarsi per controllare i movimenti degli occupanti.

Poco dopo hanno visto un ragazzino dirigersi verso una Mercedes parcheggiata nella zona. Il minorenne avrebbe infranto i cristalli della vettura per poi introdursi nel portabagagli e rovistare all’interno. A quel punto gli agenti sono entrati in azione, cercando di bloccare sia il giovane sia i tre adulti che lo stavano aspettando sulla Opel con il motore acceso.

Il gruppo ha però tentato la fuga e ne è nato un inseguimento a forte velocità. La corsa si è conclusa con il fermo di tutti i coinvolti. Il minorenne è stato quindi affidato all’autorità giudiziaria competente, mentre i tre adulti sono comparsi davanti al giudice per il processo con rito direttissimo. Il giudice ha quindi disposto gli arresti domiciliari a Garbagnate Milanese per uno degli imputati e il divieto di dimora nell’intera provincia di Varese per gli altri due. I tre hanno scelto il rito abbreviato e torneranno davanti al giudice il 17 settembre.

15082026