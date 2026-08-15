Politica

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Pierangela Vanzulli, segretario della Lega Gerenzano, in risposta a Fratelli d’Italia circa il commissariamento del gruppo cittadino.

È bellissimo vedere i tripli salti carpiati, ma nei tuffi in televisione, non scritti in articoli nei quali un tesserato di Fratelli d’Italia dice che avrei preso una “cantonata” nell’affermare che a Gerenzano il Circolo di Fratelli d’Italia è commissariato; peccato che poi nello stesso articolo aggiunge che sì, il circolo è commissariato, ma solo per un piccolo dettaglio, ovvero il Presidente ha aderito ad un altro partito. Un’altra mossa studiata a tavolino per relegare il Centro Destra in angolo.

Per questo penso che il commissario sia arrivato per un altro motivo ovvero far digerire ai loro elettori il fatto che l’unico Consigliere Comunale di minoranza che rappresenta Fratelli d’Italia in consiglio comunale vota sempre per le delibere presentate dall’Amministrazione comunale al cui interno c’è il Partito Democratico. Mi si permetta una battuta: Giorgia lo sa? Per curiosità, chi parla per il circolo?

Adesso responsabile è il Commissario. Il Gruppo Lega lo invita ad un incontro, se Fratelli d’Italia è ancora nel centro destra, mi pare ovvio sedersi al tavolo con gli “alleati”. Aggiungo, per amor di cronaca, che quando facevo parte dell’amministrazione comunale di Saronno ho lavorato benissimo con i miei colleghi, tra cui gli assessori di Fratelli d’Italia.

Gente con la schiena dritta, persone con cui è bello lavorare. Stessa cosa con le persone di Fratelli d’Italia con cui ho collaborato per le ultime elezioni comunali di Uboldo. Quindi con i rappresentanti di Fratelli d’Italia ho sempre avuto rapporti ottimi, amicali, ottenendo notevoli risultati verificabili. Risultati che non ho sbandierato in comunicati o sui social perché, e mi rivolgo a chi ha scritto l’articolo, a me la “visibilità” non interessa. Chi scrive avrà pure “visibilità” sui social, ma è tutto virtuale.

Quindi a chi ha bisogno dei social per avere “visibilità”, in quanto senza i social come “curriculum amministrativo” ha una pagina bianca, dico di pensare alle proprie di percentuali perché se i gerenzanesi voteranno non i partiti, ma le persone, i gruppi, non basteranno i proclami, filmati, post sui social. Gerenzano ha bisogno di gente che risollevi il paese oramai sprofondato in una apatia preoccupante. Tanti, troppi problemi che si sommano complicando la loro, la nostra quotidianità. Noi gerenzanesi abbiano bisogno di risposte concrete.

(foto archivio)

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