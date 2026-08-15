Cronaca

GORLA MINORE – Sette giorni di chiusura per un esercizio pubblico di Gorla Minore, da tempo sotto l’attenzione delle forze dell’ordine dopo una serie di episodi legati a liti, schiamazzi e abuso di alcol. Il provvedimento di sospensione della licenza, disposto dal questore di Varese, è stato notificato martedì 11 agosto dalla polizia di Stato insieme ai carabinieri della stazione di Gorla Minore.

Il locale si trova in una zona residenziale, nelle vicinanze di un parco pubblico. Tra aprile e luglio le forze dell’ordine erano intervenute più volte per discussioni, comportamenti molesti e situazioni provocate da persone in evidente stato di alterazione alcolica. Tra gli episodi finiti all’attenzione della Questura anche una violenta aggressione ai danni di un venditore ambulante.

Il fatto più grave risale alla notte del 18 luglio, quando nel locale era scoppiata una lite che aveva coinvolto una dozzina di persone. Uno dei partecipanti, inizialmente allontanatosi, era poi tornato con un coltello, facendo ulteriormente salire la tensione. Sul posto erano dovute intervenire altre pattuglie dei carabinieri, che avevano bloccato l’uomo e sequestrato l’arma.

Sulla base degli elementi raccolti dai carabinieri e dell’istruttoria condotta dalla Divisione polizia amministrativa della Questura, il questore ha quindi disposto la sospensione della licenza per sette giorni. Una misura di carattere preventivo, adottata per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e scongiurare il ripetersi di altri episodi analoghi.

(foto archivio)

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