I più letti di ieri: arrestati due giovani a Turate, petizione contro il data center e incendio nel Parco delle Groane
15 Agosto 2026
0
SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, venerdì 14 agosto, ci sono l’arresto di due giovani a Turate dopo un furto al supermercato, la petizione contro il progetto del data center a Cesate e l’incendio nel Parco delle Groane a Ceriano Laghetto.
A Turate due giovani sono stati arrestati dopo aver rubato generi alimentari in un supermercato. Durante la fuga avrebbero minacciato e spintonato una cliente che stava riprendendo la scena con il cellulare. L’intervento dei carabinieri ha permesso di fermarli.
Rubano al supermercato, minacciano e spintonano una cliente: arrestati due giovani a Turate
Ha raccolto grande attenzione anche la mobilitazione a Cesate contro il progetto del data center. La petizione promossa per chiedere lo stop all’intervento ha superato quota 1.600 firme in soli cinque giorni, a conferma del forte interesse suscitato dall’iniziativa.
Cesate, la petizione contro il data center supera le 1.600 firme in cinque giorni
Completa la classifica l’incendio divampato nel Parco delle Groane, nel territorio di Ceriano Laghetto. Il fumo e l’odore di bruciato sono stati percepiti anche a Saronno, mentre sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.
Incendio nel Parco delle Groane a Ceriano Laghetto, fumo e odore di bruciato sino a Saronno
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09