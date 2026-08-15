SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, venerdì 14 agosto, ci sono l’arresto di due giovani a Turate dopo un furto al supermercato, la petizione contro il progetto del data center a Cesate e l’incendio nel Parco delle Groane a Ceriano Laghetto.

A Turate due giovani sono stati arrestati dopo aver rubato generi alimentari in un supermercato. Durante la fuga avrebbero minacciato e spintonato una cliente che stava riprendendo la scena con il cellulare. L’intervento dei carabinieri ha permesso di fermarli.

Ha raccolto grande attenzione anche la mobilitazione a Cesate contro il progetto del data center. La petizione promossa per chiedere lo stop all’intervento ha superato quota 1.600 firme in soli cinque giorni, a conferma del forte interesse suscitato dall’iniziativa.

Completa la classifica l’incendio divampato nel Parco delle Groane, nel territorio di Ceriano Laghetto. Il fumo e l’odore di bruciato sono stati percepiti anche a Saronno, mentre sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.