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SARONNO – Sabato 15 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, il Ferragosto sarà accompagnato da condizioni prevalentemente soleggiate e da cieli sereni o poco nuvolosi. Non sono previste precipitazioni nel corso della giornata, mentre le temperature raggiungeranno una massima di 34°C, con una minima di 24°C. I venti saranno deboli da Nordest al mattino e da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Resta l’allerta afa, legata alle temperature elevate, che potranno rendere il caldo più intenso e favorire condizioni di disagio soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Il quadro meteorologico si manterrà quindi favorevole alle attività all’aperto e agli appuntamenti di Ferragosto, grazie alla prevalenza del sole e all’assenza di piogge. Il caldo continuerà però a caratterizzare la giornata, con valori elevati sia nelle ore pomeridiane sia nelle prime ore della sera. La ventilazione resterà debole e non sono attesi cambiamenti significativi del tempo sulla pianura.

In Lombardia l’alta pressione garantirà condizioni generalmente soleggiate su pianure, aree pedemontane e Prealpi, dove il cielo resterà sereno o poco nuvoloso. Sulle Orobie si alterneranno invece nubi e schiarite, mentre sulle Alpi Retiche la nuvolosità aumenterà progressivamente nel corso della giornata, con possibilità di deboli piogge dal pomeriggio. I fenomeni resteranno quindi concentrati soprattutto sui settori alpini, mentre sul resto della regione il Ferragosto trascorrerà all’insegna del sole e del caldo.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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