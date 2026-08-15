Cronaca

RESCALDINA – Un furto decisamente insolito quello segnalato nelle scorse ore sui social da un’attività commerciale di Rescaldina: qualcuno, nel cuore della notte, si sarebbe portato via una bougainvillea collocata all’esterno del negozio. Secondo quanto riferito nel messaggio pubblicato online, l’episodio sarebbe avvenuto attorno alle 2, con un successivo passaggio verso le 5. Protagonisti sarebbero stati un uomo e una donna, i cui movimenti sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

A suscitare curiosità è soprattutto l’oggetto del furto: non merce o denaro, ma una pianta ornamentale che abbelliva l’esterno dell’attività. Il commerciante, accortosi della sparizione e dopo avere visionato le immagini delle telecamere, ha quindi raccontato pubblicamente quanto accaduto.

C’è anche un’amara considerazione: secondo il titolare, difficilmente la bougainvillea potrà sopravvivere dopo essere stata portata via e gestita senza le necessarie attenzioni. Un piccolo episodio, certamente particolare, che non è passato inosservato e che è stato condiviso sui social proprio per raccontare quanto accaduto durante la notte a Rescaldina.

(foto: una immagine della videosorveglianza pubblicata sui social)

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