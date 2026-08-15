Cronaca

ROVELLASCA – È tornato nel suo ufficio al comando della polizia locale e ha raccontato al Tg5 i drammatici momenti vissuti durante il posto di controllo. Diego Monopoli, 36 anni, comandante della polizia locale di Rovellasca, nei giorni scorsi era stato trascinato da un’auto il cui conducente aveva tentato di sottrarsi a un controllo.

«Non sono uno incline a lasciar correre», ha spiegato Monopoli alle telecamere del Tg5, ricordando di essersi trovato anche in passato ad affrontare situazioni rischiose durante il proprio lavoro. Poche parole anche per spiegare lo spirito con il quale affronta il servizio: «Noi facciamo questo, noi proteggiamo gli altri».

Il comandante, nonostante le conseguenze dell’accaduto, ha voluto tornare rapidamente al comando per collaborare alle indagini. Dopo essere stato soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, era stato dimesso con diversi traumi al volto, alla spalla, a una mano e al costato, ma in condizioni generali fortunatamente buone.

Cosa era accaduto

L’episodio si era verificato durante un posto di controllo che Monopoli stava effettuando insieme a un collega. Gli agenti avevano intimato l’alt a un’auto sospetta e inizialmente il conducente aveva dato l’impressione di volersi fermare. Al momento della richiesta dei documenti, però, aveva improvvisamente accelerato nel tentativo di fuggire. Monopoli aveva reagito infilandosi attraverso il finestrino nel tentativo di spegnere il motore e sfilare le chiavi. Durante quei concitati momenti era riuscito infine ad azionare il freno a mano, facendo sbandare il veicolo, ma era stato trascinato dall’auto riportando diversi traumi.

La fuga era proseguita soltanto per pochi metri: la vettura si era schiantata contro una cabina elettrica in via 20 settembre. Il conducente era però riuscito ad abbandonare il mezzo e a dileguarsi a piedi. All’interno dell’auto erano state trovate diverse dosi di cocaina. La vettura non risulta rubata ed è intestata a un cittadino italiano: proprio da quest’ultimo elemento sono partiti gli accertamenti dei carabinieri per risalire all’identità dell’uomo che si trovava alla guida.

Monopoli, in precedenza per lungo tempo agente della polizia locale di Paderno Dugnano, ha assunto lo scorso giugno il comando della polizia locale di Rovellasca. A pochi giorni dall’episodio è già tornato al lavoro, mentre proseguono le indagini per individuare il fuggitivo.

(foto da Tg5)

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