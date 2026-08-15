Città

SARONNO – Ottant’anni di storia racchiusi in fotografie, documenti e testimonianze. È questo il filo conduttore della pubblicazione realizzata dal Circolo Acli di vicolo Santa Marta per ripercorrere le proprie origini e il ruolo svolto nel tessuto sociale e culturale di Saronno.

Il viaggio nel passato parte dal 1945. Tra i documenti conservati nell’archivio dell’associazione c’è infatti quello relativo a una riunione del 28 dicembre di quell’anno, indicata come uno dei primi passaggi nella nascita del Circolo Acli Saronno. L’incontro si svolse nell’abitazione di don Luigi Legnani, cappellano dell’ospedale. A partecipare furono anche Lorenzo Cattaneo, che sarebbe diventato il primo presidente eletto, Luigi Ferrario, Piera Pagani e Paolo Vaghi. Alle origini dell’iniziativa ci fu anche l’attenzione alle problematiche sociali di monsignor Antonio Benetti, allora prevosto di Saronno. Negli anni il Circolo avrebbe quindi costruito un’esperienza fatta di attività sociali e culturali, mantenendo un legame con la comunità cittadina.

Da quella prima esperienza prese forma un percorso destinato a intrecciarsi con la vita della città. La prima sede fu aperta in via Cavour, nel cuore di Saronno. Poi, nel 1985, venne inaugurata la nuova sede di vicolo Santa Marta: in quell’occasione monsignor Cesare Pagani sottolineò il significato del percorso compiuto, definendo gli aclisti seminatori di speranza.

Per l’ottantesimo anniversario il presidente Massimo Luigi Villa presenta una nuova pubblicazione “L’incudine e l’altare” come un’occasione per recuperare le radici e, proprio attraverso la memoria, interrogarsi sul futuro. Il riferimento è agli aclisti che hanno costruito il cammino dell’associazione, ma anche a chi oggi ne porta avanti l’impegno e a chi lo farà domani. Al centro resta così l’idea di una realtà chiamata a continuare la propria missione sociale, con attenzione alle persone più fragili e alla crescita della comunità. Un percorso che guarda al futuro senza perdere il legame con le proprie origini e con quei valori che hanno accompagnato le Acli saronnesi fin dalla loro nascita.

(in foto: circolo acli di Saronno insieme ad amnesty)

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