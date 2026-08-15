Cronaca

SARONNO – Una valigia e uno zaino aperti, vestiti e altri oggetti maneggiati utilizzando come base d’appoggio i cassonetti della raccolta rifiuti. È la scena che ieri sera, 14 agosto, intorno alle 20,30, ha attirato l’attenzione di un residente nel quartiere Retrostazione.

L’episodio è avvenuto nella zona dietro al Tigotà. Il saronnese ha notato alcune persone che stavano frugando nel contenuto dei bagagli. Conoscendo il problema dei furti di valigie e borse ai danni dei viaggiatori, anche lungo i collegamenti del Malpensa Express, ha deciso di contattare subito le forze dell’ordine.

La risposta è stata rapida. Nel giro di pochi minuti sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri. I militari hanno fermato due giovani e recuperato borse, vestiti e gli altri oggetti presenti nella zona.

I due ragazzi e tutto il materiale recuperato sono stati quindi portati alla caserma dei carabinieri di via Manzoni per gli accertamenti necessari. Saranno le verifiche dei militari a chiarire la posizione dei due fermati e a rintracciare il proprietario dei bagaglia trafugati.

Una vicenda partita dall’attenzione di un residente e arrivata rapidamente ad un positivo intervento dei carabinieri che hanno potuto effettuato un controllo e recuperato la refertiva.

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