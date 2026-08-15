Softball

CARONNO PERTUSELLA – Si chiude con due vittorie la regular season della Rheavendors Caronno Pertusella. Nel recupero disputato a Ferragosto sul diamante di casa, le caronnesi hanno superato due volte l’Itas Mutua Rovigo, imponendosi 5-4 in gara 1 e 10-0 in gara 2.

Molto combattuto il primo incontro. Caronno è partito forte segnando quattro punti già al primo inning, ma Rovigo ha progressivamente recuperato sino al 4-4 nella parte alta della settima ripresa. La Rheavendors ha risposto immediatamente: Sveva Mariotti ha raggiunto la terza base su bunt di sacrificio, poi, dopo le basi intenzionali concesse a Milagros Lozada e Sara Brugnoli, la valida di Denia Moreno ha prodotto il punto del definitivo 5-4.

Decisamente più netto l’andamento della seconda partita. Cinque punti della Rhea nella parte bassa del terzo inning, con anche il fuoricampo di Brugnoli, hanno indirizzato la gara. Altri cinque punti sono arrivati nella quarta ripresa, fissando il risultato sul 10-0.

Con questo doppio successo Caronno conclude la regular season al sesto posto con una media di .500. Resta invece ancora una partita da disputare per completare definitivamente la stagione regolare: martedì 25 agosto si giocherà il recupero tra Quick Mill Bollate e Mkf Saronno.

Risultati

Rheavendors Caronno Pertusella-Itas Mutua Rovigo 5-4, 10-0.

Programma

Martedì 25 agosto, ore 17: Quick Mill Bollate-Mkf Saronno.

Classifica

Quick Mill Bollate 912 (31 vittorie, 3 sconfitte), Italposa Forlì 778, Mkf Saronno 618, Mia Office Pianoro 583, Lacomes New Bollate 528, Rheavendors Caronno Pertusella 500, Thunders Castellana 472, Itas Mutua Rovigo 278, Ares Safety Macerata 250, Bertazzoni Collecchio 111.

(foto Laura Massarenti/Fibs: Denia Moreno della Rhea in azione di gioco)

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