Cronaca

VENEGONO INFERIORE – Incidente stradale questa mattina a Venegono Inferiore, dove un’anziana di 87 anni è stata investita mentre si trovava in via Mauceri.

L’allarme è scattato alle 7.15 e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso coordinati dalla centrale operativa di Areu. Vista l’età della donna e la dinamica dell’accaduto sono state mobilitate l’ambulanza della Croce rossa e due mezzi di assistenza sanitaria avanzata, automedica ed auto-infermieristica.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, l’87enne è stata trasferita all’ospedale di Circolo di Varese, dove è giunta poco dopo le 8 per gli accertamenti e le cure del caso.

Per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno. Restano dunque da chiarire le circostanze nelle quali si è verificato l’incidente.

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(foto archivio)

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