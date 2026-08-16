Politica

MILANO – “Quello avvenuto al Pronto Soccorso di Gallarate è l’ennesimo gravissimo episodio di violenza che si verifica sul territorio e che vede coinvolti cittadini stranieri. Non possiamo accettare che chi lavora negli ospedali e nei Pronto Soccorso, ogni giorno al servizio della comunità, sia costretto a mettere a rischio la propria incolumità”.

Lo dichiara Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia, commentando la violenta aggressione avvenuta nella notte al Pronto Soccorso di Gallarate, dove due infermiere sono rimaste ferite mentre cercavano di intervenire durante una rissa. Una delle operatrici ha riportato un trauma cranico.

“Esprimo la mia piena solidarietà alle due infermiere coinvolte e a tutto il personale sanitario del Pronto Soccorso di Gallarate. È inaccettabile che gli operatori sanitari, oltre alla pressione e alle difficoltà proprie del loro lavoro, debbano anche difendersi da aggressioni e violenze”.

“Condivido l’appello della Uil sulla necessità di garantire strumenti concreti di sicurezza agli operatori sanitari sul territorio. Su questo serve una vera e propria mobilitazione complessiva, che coinvolga gli enti locali, Regione, Governo e Forze dell’Ordine, per mettere in campo tutte le misure necessarie a protezione di chi lavora nei presidi sanitari”.

“Penso in particolare ai Comuni nei quali sono presenti ospedali e Pronto Soccorso e alle realtà territoriali che registrano una maggiore incidenza di episodi di violenza e criminalità. In questi contesti è necessario prevedere strumenti di sicurezza rafforzati, con una presenza adeguata delle Forze dell’Ordine e protocolli efficaci per prevenire e gestire tempestivamente le situazioni di pericolo”.

“Non possiamo limitarci a intervenire dopo che un operatore è stato aggredito. La sicurezza deve essere preventiva e strutturale. Chi entra in un Pronto Soccorso deve sapere che medici, infermieri e personale sanitario sono lì per curare e assistere, e che qualsiasi forma di violenza nei loro confronti è intollerabile e sarà perseguita”.

“Come presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia continuerò a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza degli operatori sanitari. A chi lavora nei nostri ospedali dobbiamo garantire non soltanto la nostra solidarietà, ma strumenti concreti per poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza e con la dignità che merita”.

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