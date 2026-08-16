Città

MISINTO – Il gioco estivo “Banconote Saronno” allarga ancora una volta i propri confini e coinvolge il territorio. A partecipare è anche il sindaco di Misinto Matteo Piuri, che ha scelto i personaggi che, a suo giudizio, meglio raccontano la storia, la crescita e l’identità del paese.

La proposta del primo cittadino mette insieme memoria storica, vita religiosa, politica, imprenditoria e impegno per la comunità.

La prima scelta è il professor Celestino Longoni, autore di un libro dedicato alla storia di Misinto. Piuri lo propone proprio per il suo lavoro di ricerca e di conservazione della memoria locale, che ha permesso di raccogliere e raccontare pagine importanti del passato del paese.

Spazio poi a don Carlo Pogliani, per molti anni parroco di Misinto e figura rimasta nella memoria della comunità. “A lui abbiamo anche intitolato un parchetto”, ricorda il sindaco, sottolineando il legame lasciato dal sacerdote con il paese.

Tra i nomi indicati c’è anche Fabrizio Sala, già sindaco di Misinto, parlamentare ed ex vicepresidente di Regione Lombardia. Una scelta che richiama il percorso politico e amministrativo iniziato proprio nel paese e proseguito successivamente nelle istituzioni regionali e nazionali.

Un’altra proposta è Ettore Re, imprenditore e benefattore, proprietario della fornace di Misinto. Piuri ne ricorda in particolare la generosità verso il paese: “Ha regalato il terreno su cui sorge l’oratorio e negli anni ha sempre fatto donazioni alla scuola materna”. Un contributo concreto alla crescita della comunità e di alcune delle sue realtà più importanti.

Nella sestina trova spazio anche Fabio Mondini di Gam E20, scelto per le idee e l’impegno messi a disposizione della comunità. Un’attività che ha contribuito anche alla nascita e alla crescita della Misinto Bierfest, manifestazione diventata negli anni uno degli appuntamenti più conosciuti e partecipati del territorio.

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“Banconote Saronno” è il gioco estivo de ilSaronno che invita i lettori a scegliere i sei volti, simboli o luoghi che meglio rappresentano la città. Invia la tua proposta nei commenti o via WhatsApp +39 320 273 4048. Un gioco, ma anche un modo per riscoprirne la storia e l’identità. Partecipa anche tu: scrivi la tua sestina nei commenti o inviala via WhatsApp alla redazione.

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