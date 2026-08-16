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CASTIGLIONE OLONA – Ultimo appuntamento dell’estate a Castiglione Olona con “Esterno Notte”, la rassegna di cinema all’aperto organizzata da Filmstudio 90 e promossa dal Comune nell’ambito del programma di eventi e iniziative del mese di agosto.

La quinta e conclusiva serata è in programma mercoledì 26 agosto alle 21.15 nella suggestiva Corte del Doro, in via Roma 29, cortile del Museo Arte Plastica nel centro storico.

Sul grande schermo sarà proposto “Raffaello – Il giovane prodigio”, documentario diretto da Massimo Ferrari, produzione italiana del 2021 della durata di 90 minuti, con Valeria Golino. Una serata dedicata dunque alla figura e all’opera di Raffaello Sanzio, per chiudere nel segno dell’arte l’edizione estiva della rassegna.

I biglietti saranno disponibili direttamente la sera della proiezione fino ad esaurimento dei posti. La cassa aprirà circa 45 minuti prima dell’inizio del film.

La Corte del Doro è accessibile anche alle persone con disabilità. Per chi raggiungerà il centro storico in automobile sono disponibili parcheggi gratuiti in piazzale Cattaneo, con accesso da via XXIV Maggio nella zona Mazzucchelli, e in via Marconi o via Salvo D’Acquisto, nella zona del Castello di Monteruzzo.

Gli organizzatori hanno previsto anche un’alternativa in caso di maltempo: se dovesse piovere, la proiezione sarà trasferita all’interno del Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, dove la disponibilità sarà limitata a un massimo di 80 spettatori.

(foto archivio)

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