I più letti di ieri: il comandante aggredito, furto nella zona della stazione e il futuro dello sport
16 Agosto 2026
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SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, sabato 15 agosto, ci sono il racconto del comandante di Rovellasca trascinato da un’auto in fuga, il furto di valigia e zaino nella zona della stazione di Saronno e il dibattito sul futuro del campo di viale Prealpi.
Ha suscitato particolare attenzione il racconto del comandante di Rovellasca, protagonista di un’aggressione durante un intervento. Trascinato dall’auto di un fuggitivo, ha raccontato l’accaduto al Tg5, spiegando il senso del lavoro quotidiano di chi opera per la sicurezza: proteggere gli altri.
Rovellasca, il comandante trascinato dall’auto in fuga racconta l’aggressione al Tg5: “Noi proteggiamo gli altri”
A Saronno, invece, due giovani sono stati fermati dai carabinieri dopo il furto di una valigia e di uno zaino nella zona retrostazione. A dare l’allarme è stato un residente, permettendo l’intervento delle forze dell’ordine.
Saronno, depredano valigia e zaino ma residente del Retrostazione dà l’allarme. Carabinieri fermano due giovani
Completa la classifica la situazione del campo di viale Prealpi, al centro di un intervento ritenuto urgente. Il consigliere Sabatti ha rilanciato la necessità di una strategia complessiva per lo sport cittadino, andando oltre il singolo impianto e programmando gli interventi necessari.
Campo di viale Prealpi, Sabatti: “Intervento urgente e ora una strategia per tutto lo sport”
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