Meteo, domenica cambia il tempo: nuvole e deboli piogge in serata dopo il caldo
16 Agosto 2026
SARONNO – Domenica 16 agosto, secondo le previsioni di 3B Meteo, la giornata inizierà con cieli poco nuvolosi, ma la situazione sarà destinata a cambiare verso sera. Le nubi aumenteranno progressivamente fino a rendere il cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con deboli piogge previste e circa 0,5 millimetri di precipitazioni. Le temperature resteranno elevate, con una minima di 24°C e una massima di 34°C. I venti saranno deboli da Nordest al mattino e moderati da Sudovest nel pomeriggio. Confermata anche l’allerta afa, legata al caldo ancora intenso nelle ore centrali.
Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.
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