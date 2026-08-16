La prima parte della giornata manterrà caratteristiche estive, con maggiori schiarite attese soprattutto nel pomeriggio. Il peggioramento sarà più evidente in serata, quando l’aumento della nuvolosità potrà interrompere la fase asciutta e soleggiata. Il cambio di scenario interesserà quindi soprattutto le ultime ore della giornata, dopo una giornata ancora caratterizzata da temperature elevate.

In Lombardia il peggioramento sarà più articolato. Sulle basse pianure occidentali, sulle aree pedemontane e sulle Prealpi occidentali il cielo diventerà più nuvoloso in serata, con possibili deboli piogge. Sulle basse pianure orientali prevarranno invece le schiarite, salvo qualche addensamento serale. Sulle Orobie sono attesi piogge e rovesci anche temporaleschi nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera. Nuvolosità in aumento e deboli precipitazioni interesseranno inoltre le Prealpi orientali e le Alpi Retiche.