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CARONNO PERTUSELLA – Quattro serate di gare e una prestazione da protagonista per Simone Campagna, atleta della categoria R dell’Asd Pattinaggio Caronno Pertusella, che ha conquistato il primo posto nella classifica finale della 6 Giorni International 2026, disputata a Santa Maria Nuova, in provincia di Ancona.

Campagna ha iniziato la competizione con un primo posto nel giro crono, per poi chiudere al quarto posto nella 3000 metri a punti. Nelle prove successive il giovane atleta ha continuato a distinguersi, conquistando il primo posto nei 300 metri Sprint e nei 5000 metri a Eliminazione.

Una serie di risultati che gli ha permesso di mantenere la leadership della classifica e di alzare la coppa al termine della competizione. A fare la differenza sono state la voglia di vincere, la tenacia e la tecnica, qualità che Campagna ha messo in campo durante le quattro serate di gara.

Grande soddisfazione anche per l’Asd Pattinaggio Caronno Pertusella, con il giovane atleta che ha affrontato la competizione con passione e impegno, mettendo in pratica le preziose indicazioni del coach Mattia, che lo ha seguito a distanza durante le gare.

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