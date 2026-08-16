Città

SARONNO – Saranno gli incontri nei quartieri il principale strumento scelto dal Comune per far conoscere ai cittadini il nuovo Piano comunale di Protezione civile. L’annuncio è arrivato durante il Consiglio comunale dedicato all’aggiornamento del documento, con la sindaca Ilaria Pagani che ha spiegato l’intenzione di organizzare, a partire da settembre, appuntamenti pubblici per illustrare ai residenti le aree di attesa e i comportamenti da adottare in caso di emergenza.

L’aggiornamento del Piano di Protezione civile è stato approvato dal Consiglio comunale come previsto dalla normativa regionale e nazionale. Nel presentare il provvedimento, la sindaca ha precisato che si tratta di un aggiornamento di carattere tecnico, necessario per recepire le nuove disposizioni normative e la cartografia aggiornata, senza modifiche di natura politica.

Pagani ha spiegato che nelle scorse settimane sono stati organizzati incontri con i responsabili del Centro operativo comunale e con la società incaricata della redazione del piano, così da approfondirne l’utilizzo operativo e garantire che ogni funzione sia pronta a intervenire in caso di emergenza.

Tra le novità illustrate c’è anche il lavoro che partirà da settembre insieme ai servizi sociali per aggiornare la mappatura delle persone fragili e con disabilità residenti in città. L’obiettivo è consentire interventi più rapidi e mirati qualora si rendessero necessari durante situazioni di emergenza.

Uno dei temi affrontati nel dibattito ha riguardato la possibilità di rendere il piano più accessibile ai cittadini. La sindaca ha spiegato che il documento completo supera le 1.700 pagine e che realizzarne una sintesi efficace risulterebbe comunque complesso, perché anche una versione ridotta arriverebbe a circa 200-300 pagine.

Per questo motivo l’Amministrazione ha scelto una strada diversa: organizzare incontri nei quartieri durante i quali verranno illustrate direttamente ai cittadini le aree di attesa, i punti di riferimento e i comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza, con indicazioni specifiche per ciascuna zona della città.

Sul tema è intervenuto il consigliere comunale di Forza Italia Rienzo Azzi, che ha annunciato il voto favorevole al provvedimento ma ha chiesto uno sforzo ulteriore sul fronte della comunicazione.

Azzi ha osservato che un piano di Protezione civile è realmente utile solo se è conosciuto dalla popolazione e ha proposto la predisposizione di una versione sintetica e facilmente consultabile, capace di indicare in modo chiaro ai cittadini cosa fare, dove recarsi e quali comportamenti adottare nelle diverse situazioni di emergenza.

Nella replica finale, la sindaca ha ribadito che, proprio per la complessità del documento, gli incontri pubblici rappresentano la soluzione più efficace per informare la popolazione. L’obiettivo è trasformare il Piano di Protezione civile non soltanto in uno strumento operativo per gli addetti ai lavori, ma anche in un’occasione di informazione e prevenzione rivolta a tutti i cittadini.

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