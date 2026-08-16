Città

SARONNO – Un videoclip musicale che celebra il quartiere Matteotti, il valore dell’impegno civico e il desiderio di costruire una comunità migliore. È il nuovo progetto dell’associazione Il Gabbiano, che ha pubblicato online un brano destinato a diventare il nuovo inno del sodalizio: “Per cambiare il mondo non andare lontano, comincia dal tuo quartiere”.

La canzone trasmette un messaggio semplice ma diretto: il cambiamento parte dai piccoli gesti quotidiani e dall’impegno di ciascuno nel proprio quartiere. Il testo invita a non rimandare il desiderio di migliorare il luogo in cui si vive a un indefinito “poi”, ma ad agire subito, trasformando le idee in azioni concrete.

Il videoclip ripercorre alcune delle tappe più significative della storia dell’associazione e del quartiere Matteotti. Numerosi i riferimenti al Parco Il Gabbiano, curato dai volontari e da cui l’associazione prende il nome, così come agli interventi di riqualificazione realizzati negli anni, tra cui il recupero di panchine e fontane e le numerose iniziative organizzate per coinvolgere i residenti.

Non mancano richiami alla memoria del quartiere. Nel video compare infatti un riferimento alle “Farfalle”, il complesso condominiale demolito nel 2016, e a suor Annunciata, figura particolarmente cara alla comunità del Matteotti, ricordata attraverso il murale che la ritrae accompagnato dalla frase “Perché siamo fratelli”.

Con questo nuovo progetto musicale, l’associazione Il Gabbiano punta a raccontare la propria storia e, allo stesso tempo, a rilanciare il messaggio che da sempre ne accompagna l’attività: prendersi cura del proprio quartiere significa contribuire, giorno dopo giorno, a migliorare l’intera comunità.

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