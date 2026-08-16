Comasco

TURATE – Prosegue l’attività dei Royal Wolf Rangers Lombardia sul territorio di Turate, con pattugliamenti dedicati in particolare al contrasto dell’abbandono selvaggio dei rifiuti. A fare il punto è l’Amministrazione comunale, che ha confermato la prosecuzione dei servizi e ringraziato i volontari per la presenza e l’attività svolta.

L’obiettivo è quello di mantenere sotto controllo soprattutto le aree maggiormente esposte al fenomeno, affiancando all’attività di prevenzione anche una costante attenzione alle segnalazioni provenienti dai cittadini.

Il Comune ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro dei Rangers nell’ambito delle iniziative messe in campo per tutelare il decoro del territorio e contrastare comportamenti scorretti nell’utilizzo degli spazi pubblici.

L’attività si affianca ai servizi straordinari serali della polizia locale, che nelle ultime settimane hanno interessato numerose zone di Turate. Nei controlli del 24 e 25 luglio gli agenti sono intervenuti, tra l’altro, per episodi conflittuali tra ragazzi al parco di via Garibaldi, schiamazzi, musica ad alto volume, abbandono di rifiuti e presunti scarichi illeciti. Sono state inoltre accertate violazioni al codice della strada ed è stato individuato il veicolo coinvolto nel danneggiamento del parcheggio di via Foscolo.

Dal Municipio è arrivato infine un ringraziamento sia ai Royal Wolf Rangers Lombardia sia agli agenti della polizia locale per la presenza garantita sul territorio, con l’impegno a proseguire i controlli anche nelle prossime settimane.

15082026