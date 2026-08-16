Cronaca

UBOLDO – È bastato il tempo di fare benzina, con l’aiuto apparentemente cortese di uno sconosciuto, perché dall’auto sparisse il borsello. È quanto accaduto a un uomo di 88 anni qualche giorno prima di Ferragosto, in un distributore di carburante di Uboldo.

Secondo quanto ricostruito, l’anziano si era fermato per fare rifornimento quando è stato avvicinato da uno dei due uomini presenti nell’area di servizio. Lo sconosciuto gli avrebbe spiegato che la pompa scelta non funzionava, invitandolo a spostarsi a un’altra colonnina.

A quel punto si è offerto di aiutarlo con il self-service, mostrandogli come effettuare il rifornimento. Un modo per attirare la sua attenzione e tenerlo lontano dalla vettura. Nell’abitacolo l’88enne aveva infatti lasciato il proprio borsello.

Solo una volta rientrato a casa l’uomo si è accorto che il borsello era sparito. All’interno c’erano i documenti personali, le chiavi di casa e pochi contanti.

La dinamica fa pensare a un furto con destrezza basato sulla distrazione della vittima. L’uomo ha sporto denuncia per l’accaduto e i documenti spariti nella speranza che possano essere stati abbandonati e di ritrovarli prima di richiedere i nuovi.

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