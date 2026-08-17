Comasco

APPIANO GENTILE – Vigili del fuoco in azione dalle prime ore di questa mattina, 17 agosto. Un incendio è scoppiato nei locali scantinati del municipio di piazza della Libertà, interessando in particolare il locale server. L’allarme è scattato intorno alle 5,30.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile. I pompieri hanno lavorato per confinare le fiamme e successivamente spegnere il rogo.

L’intervento ha permesso di evitare che l’incendio e soprattutto il fumo si propagassero ai piani superiori del municipio. Diversi i residenti che si sono accorti dell’accaduto svegliati dalle sirene e vedendo diversi mezzi di soccorso schierati davanti alla sede comunale.

Sul posto sono subito intervenuti anche i responsabili comunali, che hanno avviato una prima ricognizione per la conta dei danni e per valutare quanto accaduto, con particolare attenzione alle conseguenze dell’incendio sul locale server e sull’attività degli uffici.

Non sono state rese note, per ora, le cause che hanno provocato l’incendio né l’entità complessiva dei danni.

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