Calcio Eccellenza, Fbc Saronno: il campionato parte subito col botto, debutto nel derby con la Caronnese
17 Agosto 2026
SARONNO – Il nuovo campionato del Fbc Saronno comincerà subito con una delle partite più attese dell’intera stagione. Domenica 13 settembre i biancocelesti debutteranno in Eccellenza sul campo della Caronnese, per un derby che metterà immediatamente di fronte due delle protagoniste del calcio locale. Il calendario del girone A propone dunque un avvio senza possibilità di rodaggio per la formazione allenata da Danilo Tricarico. Il campionato scatterà proprio il 13 settembre e terminerà il 25 aprile.
Un appuntamento particolarmente significativo anche alla luce della scorsa stagione, nella quale il Saronno aveva raggiunto la finale playoff, miglior risultato biancoceleste dell’ultimo ventennio. La nuova annata riparte quindi con aspettative elevate e con l’obiettivo dichiarato di provare nuovamente a inserirsi nella lotta di vertice.
La preparazione è già entrata nel vivo. Il Fbc si è ritrovato a inizio agosto al centro sportivo Matteotti di via Sampietro e il primo test ha fornito indicazioni positive: allo stadio Colombo Gianetti è arrivata la vittoria per 2-0 contro gli svizzeri del Fc Paradiso, formazione della Promotion League elvetica, con le reti nel primo tempo di Scaglione e Candido.
Prima del campionato ci sarà anche la Coppa Italia: il 6 settembre il Saronno giocherà sul campo della Rhodense e, curiosamente, pochi giorni dopo il debutto di campionato, Saronno e Caronnese si ritroveranno già mercoledì 16 settembre al Colombo Gianetti, questa volta per la seconda giornata del triangolare di coppa.
Guardando invece esclusivamente al campionato, dopo il derby di Caronno il Saronno debutterà davanti al proprio pubblico il 20 settembre contro il Barona Sporting 1971. A seguire trasferta con la Baranzatese e gara interna con l’Assago. Fra gli appuntamenti di maggiore richiamo spiccano anche le sfide con Legnano e Ardor Lazzate: i lilla arriveranno al Colombo Gianetti il 6 dicembre, mentre il derby con l’Ardor si giocherà a Lazzate il 29 novembre.
L’andata terminerà il 20 dicembre in casa con l’Aurora Cantalupo. Dopo la pausa natalizia si ripartirà immediatamente con un’altra sfida di grande richiamo: domenica 10 gennaio Saronno-Caronnese. Il ritorno porterà poi i biancocelesti sino all’ultima giornata, il 25 aprile sul campo dell’Aurora Cantalupo.
Il calendario completo del Fbc Saronno 2026-2027
GIRONE D’ANDATA
- 13 settembre: Caronnese-Fbc Saronno (fuori casa)
- 20 settembre: Fbc Saronno-Barona Sporting 1971 (casa)
- 27 settembre: Baranzatese-Fbc Saronno (fuori casa)
- 4 ottobre: Fbc Saronno-Assago (casa)
- 11 ottobre: Magenta-Fbc Saronno (fuori casa)
- 18 ottobre: Fbc Saronno-Rhodense (casa)
- 25 ottobre: Fbc Saronno-Lentatese (casa)
- 1 novembre: Vergiatese-Fbc Saronno (fuori casa)
- 8 novembre: Fbc Saronno-Besnatese (casa)
- 15 novembre: Sedriano-Fbc Saronno (fuori casa)
- 22 novembre: Fbc Saronno-Accademia Calvairate 1946 (casa)
- 29 novembre: Ardor Lazzate-Fbc Saronno (fuori casa)
- 6 dicembre: Fbc Saronno-Legnano (casa)
- 13 dicembre: Tribiano-Fbc Saronno (fuori casa)
- 20 dicembre: Fbc Saronno-Aurora Cantalupo (casa)
GIRONE DI RITORNO
- 10 gennaio: Fbc Saronno-Caronnese (casa)
- 17 gennaio: Barona Sporting 1971-Fbc Saronno (fuori casa)
- 24 gennaio: Fbc Saronno-Baranzatese (casa)
- 31 gennaio: Assago-Fbc Saronno (fuori casa)
- 7 febbraio: Fbc Saronno-Magenta (casa)
- 14 febbraio: Rhodense-Fbc Saronno (fuori casa)
- 21 febbraio: Lentatese-Fbc Saronno (fuori casa)
- 28 febbraio: Fbc Saronno-Vergiatese (casa)
- 7 marzo: Besnatese-Fbc Saronno (fuori casa)
- 14 marzo: Fbc Saronno-Sedriano (casa)
- 21 marzo: Accademia Calvairate 1946-Fbc Saronno (fuori casa)
- 4 aprile: Fbc Saronno-Ardor Lazzate (casa)
- 11 aprile: Legnano-Fbc Saronno (fuori casa)
- 18 aprile: Fbc Saronno-Tribiano (casa)
- 25 aprile: Aurora Cantalupo-Fbc Saronno (fuori casa)
(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione contro il Paradiso)
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