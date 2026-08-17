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CASTIGLIONE OLONA – Si è armato di alcol e carta assorbente e, di propria iniziativa, si è messo al lavoro per ripulire le nuove panchine nei pressi dell’ufficio postale di Castiglione Olona, recentemente imbrattate con scritte e scarabocchi. L’episodio è stato raccontato sui social e l’iniziativa ha subito richiamato l’attenzione degli altri residenti. Il cittadino, dopo avere notato le condizioni degli arredi, ha infatti deciso di provare personalmente a rimuovere l’inchiostro dal metallo.

Un’operazione non semplice, perché parte del colore era ormai penetrato nella vernice delle panchine. Con alcol e carta assorbente è stato comunque possibile attenuare sensibilmente alcune delle scritte, evitando l’impiego di prodotti più aggressivi che avrebbero rischiato di danneggiare anche la verniciatura.

Nel raccontare quanto fatto, il residente ha espresso soprattutto il proprio disappunto per un gesto che ha interessato arredi urbani installati recentemente, sottolineando come non si trattasse neppure di frasi o disegni, ma di semplici firme e scarabocchi.

Il risultato, come riconosciuto dallo stesso autore dell’intervento, non ha consentito di cancellare completamente ogni traccia. Resta però il gesto di un cittadino che ha deciso di dedicare spontaneamente tempo e attenzione alla cura di uno spazio pubblico, cercando di restituire decoro alle nuove panchine utilizzate quotidianamente dalla comunità.

17082026