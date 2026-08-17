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CERIANO LAGHETTO – Nel fine settimana di sabato 29 e domenica 30 agosto, Ceriano Laghetto si prepara a celebrare la tradizionale Festa del Paese.

La ricorrenza, legata alla consacrazione della chiesa parrocchiale di San Vittore Martire, propone una serie di appuntamenti reiligiosi curati dalla Parrocchia a cui si aggiungono gli eventi organizzati dall’Amministrazione Comunale.

Il programma di sabato 29 agosto inizierà alle 17 in Biblioteca con l’evento di lettura e laboratorio creativo per i più piccoli intitolato “In fondo al mare”. Dalle 18, sempre in Biblioteca, dimostrazione e laboratori di propedeutica musicale e percussioni ritmiche. Sempre dalle 18 ma al Giardinone: divertimento aperto a tutti con le attrazioni di Mini Quad, giostre e gonfiabili. Dalle 21,30, in Piazza Diaz, ci sarà musica dal vivo con l’esibizione del gruppo “Sbandau”.

Nella stessa giornata di sabato 29 agosto, il centro diurno terza età Villa Rita, propone un pranzo speciale e apertura straordinaria per tutto il pomeriggio con intrattenimento e la presenza di un cabarettista, un musicista e un cantante: dalle 12,30 a tavola con un menù speciale a 25 euro il cui ricavato sarà destinato alle attività del centro. Prenotazioni entro il 26 agosto.

La lunga giornata di eventi del sabato, si concluderà alle 23,30 con luci e colori del Laser Show. Domenica 30 agosto, la seconda giornata di festa sarà caratterizzata dai momenti solenni e dalle attività per famiglie. Alle 11 nella Chiesa di San Vittore Martire ci sarà la celebrazione della Santa Messa Solenne. Alle 20 chiusura delle celebrazioni religiose con la tradizionale e solenne Processione per le vie del paese. Per l’intero arco del fine settimana, in Piazza San Vittore Martire, sarà inoltre allestita la classica Pesca di Beneficenza, un’occasione per sostenere le realtà locali e condividere lo spirito di comunità.

“Con la chiusura del mese di agosto, torna l’appuntamento a cui tutti i cerianesi sono particolarmente affezionati, quello della festa del paese, che anche quest’anno propone un fine settimana di iniziative curate insieme da Amminsitrazione comunale e Parrocchia per offrire nuovi momenti di condivisione e divertimento”, spiega l’Assessore agli Eventi, Thomas Nisi.

(foto archivio)

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