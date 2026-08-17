Saronnese

CISLAGO – Una femmina di capriolo con due piccoli avvistata a poca distanza dalla carreggiata e un invito agli automobilisti a prestare particolare attenzione. La segnalazione è comparsa nelle scorse ore sui social e riguarda la zona della Statale Varesina bis, prima dell’ingresso dell’autostrada Pedemontana.

I tre animali sono stati notati in un prato che costeggia la strada. Una presenza che richiede prudenza soprattutto per la possibilità che i caprioli possano improvvisamente avvicinarsi o attraversare la carreggiata.

Da qui l’appello rivolto a chi percorre la zona a moderare la velocità e mantenere alta l’attenzione, in particolare nelle ore serali e notturne, quando la presenza di animali selvatici lungo le strade extraurbane può risultare più difficile da individuare. L’avvistamento rappresenta anche una nuova testimonianza della presenza della fauna selvatica nelle aree verdi attorno a Cislago, in zona periferica, e nel territorio attraversato dalla Pedemontana.

(foto: particolare di una immagine comparsa sui social)

17082026