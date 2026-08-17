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SARONNO – Vento, lampi e pioggia hanno accompagnato la notte tra domenica 16 e lunedì 17 agosto nel Saronnese, portando una prima tregua dopo il caldo dei giorni scorsi. Il passaggio temporalesco ha fatto scendere le temperature fino a circa 18 gradi, restituendo almeno per qualche ora un clima decisamente più fresco.

Quello della notte è però soltanto un primo assaggio di una fase meteorologica che potrebbe cambiare in maniera molto più decisa nella seconda parte della settimana. Le previsioni indicano infatti per giovedì 20 agosto l’arrivo di una seconda perturbazione, al momento decisamente più significativa.

Secondo l’aggiornamento di 3Bmeteo di oggi lunedì 17 agosto, a Saronno oggi sono previste temperature tra 19 e 29 gradi. Il caldo dovrebbe tornare a farsi sentire tra martedì e mercoledì, quando la massima è prevista rispettivamente a 30 e 32 gradi. Poi il brusco cambio: giovedì la massima dovrebbe fermarsi intorno ai 24 gradi, circa otto in meno rispetto al giorno precedente.

A rendere centro del cambiamento soprattutto la giornata di giovedì non sono però soltanto le temperature. Il Centro Geofisico Prealpino spiega che l’alta pressione africana che ha caratterizzato questa lunga fase di caldo e siccità sta iniziando a indebolirsi. Dopo la modesta perturbazione di queste ore, seguita da correnti un po’ meno calde, giovedì un profondo vortice depressionario sulle Isole Britanniche dovrebbe chiudere la fase anticiclonica, favorendo l’arrivo di perturbazioni atlantiche e un ulteriore calo termico.

Anche le previsioni locali di 3Bmeteo indicano per giovedì una fase perturbata sul territorio, con piogge e rovesci che potrebbero assumere carattere temporalesco. Il quadro interessa non soltanto il Saronnese, ma anche il Tradatese e le Groane. Nei precedenti aggiornamenti il modello aveva prospettato quantitativi di pioggia importanti nel comprensorio.

Le previsioni restano in evoluzione e saranno soprattutto gli aggiornamenti tra martedì e mercoledì a permettere di definire con maggiore precisione intensità, orari e zone maggiormente interessate dal maltempo.

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