I più letti di ieri: il piano di Protezione civile nei quartieri, il furto al benzinaio e l’omaggio alla piccola Bea
17 Agosto 2026
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SARONNO – Tra le notizie che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, domenica 16 agosto, ci sono il progetto del Comune per portare il piano di Protezione civile nei quartieri, il furto di un borsello a Uboldo e il commosso omaggio di una coppia di saronnesi alla piccola Bea.
Il Comune si prepara a portare il piano di Protezione civile direttamente nei quartieri, con una serie di incontri pubblici in programma da settembre. L’obiettivo è far conoscere ai cittadini le procedure e le indicazioni da seguire in caso di emergenza.
Protezione civile, il Comune pronto a portare il piano nei quartieri: incontri pubblici da settembre
A Uboldo, invece, un uomo è stato derubato del borsello mentre si trovava da un benzinaio. Alcune persone avrebbero finto di aiutarlo, approfittando della situazione per sottrargli il borsello.
Uboldo, fingono di aiutarlo al benzinaio ma in realtà gli rubano il borsello
Completa la classifica il video dedicato a una coppia di saronnesi che ha raggiunto Bordighera per rendere omaggio alla piccola Bea. Davanti alla sua tomba hanno suonato l’Ave Maria, in un momento di raccoglimento e affetto.
Da Saronno a Bordighera per omaggiare la piccola Bea: coppia di saronnesi suona l’Ave Maria davanti alla tomba
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